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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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Universitario de Deportes en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 empató 2-2 a FBC Melgar. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
Universitario de Deportes en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

Universitario de Deportes en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 empató 2-2 a FBC Melgar. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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Bernardo Cuesta, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
Bernardo Cuesta, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

Bernardo Cuesta, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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Cristian Bordachar, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
Cristian Bordachar, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

Cristian Bordachar, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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FBC Melgar en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar vs. Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.

FBC Melgar terminó empatando 2-2 ante Universitario de Deportes, partido jugado por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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