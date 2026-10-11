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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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Universitario de Deportes en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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Bernardo Cuesta, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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FBC Melgar 2-2 Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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Cristian Bordachar, del FBC Melgar, que empató 2-2 ante Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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FBC Melgar en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
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FBC Melgar vs. Universitario de Deportes, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Paloma del Solar/ GEC.
FBC Melgar terminó empatando 2-2 ante Universitario de Deportes, partido jugado por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.