El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La lesión fue identificada durante revisiones médicas y, según explicó el pontífice, se encuentra en una fase temprana.

El anuncio fue realizado al finalizar la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, ante los fieles congregados en el Vaticano. El papa, de 71 años, señaló que decidió seguir las recomendaciones de sus médicos.

La noticia se conoce a pocas semanas de su prevista gira por América Latina, que incluye una visita a Perú del 6 al 17 de noviembre, como parte de un recorrido que también contempla Uruguay y Argentina.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre su operación?

Durante su intervención pública, el pontífice explicó que el hallazgo se produjo recientemente, durante una serie de controles médicos.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, declaró León XIV.

El papa precisó que el procedimiento responde a una recomendación médica y que ya existe una programación para realizarlo.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, añadió.

Según el anuncio, la intervención se realizará en los próximos días, aunque no se ha comunicado una fecha exacta ni el centro médico donde tendrá lugar.

¿Cuánto tiempo necesitará el papa para recuperarse?

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice necesitará aproximadamente una semana de recuperación después de la intervención quirúrgica.

Hasta el momento, el comunicado no precisa si el procedimiento requerirá una hospitalización prolongada ni detalla las características de la cirugía.

Tampoco se ha informado sobre la naturaleza del nódulo. Su detección temprana no permite establecer por sí sola un diagnóstico definitivo, por lo que corresponde esperar las evaluaciones y comunicaciones médicas oficiales.

El anuncio constituye el primer episodio de salud de esta naturaleza comunicado públicamente durante el pontificado de León XIV.

¿Se cancelará la visita del papa León XIV a Perú?

Una de las principales interrogantes tras el anuncio médico es si la intervención afectará el viaje que León XIV tiene previsto realizar a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

La agenda anunciada contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, aunque la Santa Sede todavía no ha precisado si será necesario modificar alguna actividad.

Antes de comunicar su próxima operación, el pontífice saludó durante el ángelus a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, asociación vinculada con la comunidad católica peruana.

“Gracias por vuestras oraciones con motivo de la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó el papa.

Sus palabras hicieron referencia al viaje programado, pero no constituyen una confirmación médica de que podrá cumplir toda la agenda. Cualquier modificación deberá ser comunicada oficialmente por el Vaticano.

León XIV mantiene un vínculo especial con Perú

El papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, pero desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en territorio peruano.

Vivió durante más de dos décadas en Perú y también posee la nacionalidad peruana, lo que ha generado especial interés por su próxima visita pastoral.

Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, después del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de ese año.

Su elección lo convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Giorgia Meloni expresa solidaridad con el papa León XIV

Tras conocerse el anuncio, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó su respaldo al pontífice ante la próxima intervención.

En un comunicado, expresó su “solidaridad personal, así como la del Gobierno italiano, ante la prueba a la que se enfrentará en los próximos días”.

Meloni también destacó la tranquilidad con la que León XIV informó públicamente sobre su estado de salud durante la oración del ángelus.

Por ahora, la atención se concentra en la evolución médica del pontífice y en las próximas comunicaciones de la Santa Sede sobre su recuperación y su agenda internacional.