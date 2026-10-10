El terremoto registrado el viernes en Panamá dejó 27 personas con lesiones leves, alrededor de 300 evacuados y más de 400 edificaciones dañadas, según el último reporte de las autoridades. Aunque el movimiento afectó viviendas, hospitales, escuelas, edificios públicos y vías de comunicación en nueve provincias, no se han reportado fallecidos ni personas desaparecidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud del sismo en 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá la situó en 7,5. El epicentro se localizó cerca de Tonosí, en el suroeste del país, y las autoridades informaron que continuaban las réplicas, con más de un centenar registradas.

El balance oficial contabilizó daños en 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros educativos y 20 instalaciones sanitarias. También se reportaron afectaciones en 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes, diversos tramos de carreteras y plantas potabilizadoras.

Las consecuencias del terremoto se extendieron por las nueve provincias afectadas, aunque la magnitud de los daños varió según la zona. Las autoridades continúan evaluando las estructuras perjudicadas para determinar el alcance de las afectaciones.

Evacuaciones en Los Santos

En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, se reportaron daños parciales en 14 viviendas y cinco hoteles, además de afectaciones en cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales. En esta zona también se contabilizaron seis personas con lesiones leves.

Ante el incremento del nivel del mar, unas 300 personas de una comunidad costera fueron trasladadas a un sector de mayor altitud. Asimismo, cinco comunidades quedaron incomunicadas debido a los daños en puentes y carreteras, además de los deslizamientos de tierra.

Daños en Coclé

La provincia de Coclé, donde se ubica Penonomé, también registró consecuencias del movimiento telúrico, con 50 residencias afectadas y dos hoteles con daños de consideración. El balance preliminar incluyó 17 personas con lesiones leves, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales dañados, además de ocho familias trasladadas a un albergue.

Uno de los daños más notorios se produjo en la catedral de San Juan Bautista de Penonomé, donde colapsó una de sus dos torres mientras el obispo Edgardo Cedeño y varios sacerdotes mantenían una reunión. En el edificio de la Gobernación de Coclé, uno de los costados se desplomó por completo y dejó expuestas las oficinas, mientras que el otro presentó grietas.