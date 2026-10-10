El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció las expresiones de respaldo de distintos gobiernos tras los sismos registrados el viernes 9 de octubre al sur de El Cacao, que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 8.0, según la información difundida. Las autoridades panameñas informaron que los movimientos telúricos y las más de 50 réplicas dejaron personas heridas, aunque no se reportaron víctimas mortales.

El mandatario panameño reconoció los mensajes enviados por representantes de países de América Latina, así como por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. También agradeció las muestras de apoyo de alcaldes, organizaciones y ciudadanos ante la emergencia.

“Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo”.

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026





Cancillería peruana monitorea situación

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que sigue de cerca la situación en Panamá y permanece atento a posibles solicitudes de asistencia de ciudadanos peruanos. Asimismo, indicó que quienes necesiten ayuda a raíz de los sismos pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Panamá.

Los connacionales pueden contactar a la representación consular mediante los siguientes canales.

Teléfono: +507 6866 2294

Correo electrónico: info@conperpanama.com

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) señaló que, pese a las réplicas registradas después de los sismos, no se habían reportado fallecidos. Las personas heridas reciben atención en distintos establecimientos de salud.

Las autoridades continúan evaluando las consecuencias de los movimientos telúricos, mientras se mantiene el seguimiento de la emergencia en el país centroamericano.