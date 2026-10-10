El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó que el Nobel de la Paz fuera otorgado a Navi Pillay, jurista reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. En una publicación en Truth Social, enumeró sus supuestos logros internacionales y criticó que ni él ni su país recibieran el galardón.

El mandatario aseguró que contribuyó a poner fin a ocho guerras, que trabaja para resolver otros dos conflictos y que logró la liberación de rehenes de distintas nacionalidades. Asimismo, afirmó que Estados Unidos ganó una guerra en Venezuela y que impidió que Irán obtuviera armas nucleares.

“Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, escribió.

Trump también cuestionó la elección de Pillay y sostuvo que el premio perdió credibilidad por las posiciones de quienes lo conceden. Durante un mitin en Nueva York, afirmó que nunca había oído hablar de la jurista antes del anuncio.

“Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”, agregó.