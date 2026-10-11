Campañas de salud realizadas en comunidades rurales de Cajamarca y Cusco permitieron identificar casos de bajo peso, desnutrición crónica y esquemas de vacunación incompletos en menores de edad, según informaron las organizaciones Auna y Perú Pendiente.

Las jornadas incluyeron evaluaciones pediátricas de niño sano, orientadas a revisar el crecimiento, el estado nutricional y otros aspectos del desarrollo infantil.

Las actividades se realizaron en los centros poblados de Choropunta, en Cajamarca, y Primavera, en Cusco, donde las dificultades de acceso a servicios especializados pueden retrasar los controles médicos de los niños.

¿Dónde se realizaron las campañas de salud infantil?

En Cajamarca, la jornada se desarrolló en el centro poblado de Choropunta, una comunidad de aproximadamente 285 familias, ubicada a una hora de la capital regional, según los organizadores.

Durante la actividad, el personal médico efectuó evaluaciones de niño sano que permitieron identificar casos de bajo peso, desnutrición crónica y esquemas de vacunación incompletos.

La campaña también llegó al centro poblado de Primavera, en Cusco, una comunidad de alrededor de 380 familias, situada a dos horas de la capital regional.

En esta segunda localidad se identificaron señales de alerta relacionadas con la salud infantil que requieren atención y seguimiento oportunos.

Las organizaciones no precisaron el número total de niños evaluados ni cuántos casos correspondieron a cada condición detectada.

¿Qué problemas de salud infantil se identificaron?

Las evaluaciones permitieron advertir situaciones que pueden afectar el crecimiento y desarrollo de los menores si no reciben atención adecuada.

Entre los hallazgos comunicados se encuentran el bajo peso, la desnutrición crónica y los esquemas de vacunación incompletos.

Estas condiciones requieren una evaluación individual, pues sus causas y las medidas de atención dependen de la edad, los antecedentes y el estado de salud de cada niño.

La identificación de señales de alerta durante una campaña permite orientar a las familias sobre la necesidad de acudir a un establecimiento de salud para recibir seguimiento y, cuando corresponda, atención especializada.

Lee aquí: Dictan 14 meses de prisión preventiva a peruano acusado de reclutar combatientes para Rusia

Evaluaciones de niño sano: ¿por qué son importantes?

Las dos jornadas estuvieron a cargo de Lucerito Oyola, médica pediatra de Auna, quien realizó controles de niño sano a los menores de las comunidades visitadas.

Este tipo de evaluación permite revisar aspectos del crecimiento y del estado nutricional infantil, además de identificar situaciones que ameriten una valoración médica adicional.

“Evaluar la salud integral del niño, incluyendo su crecimiento y estado nutricional, nos permite identificar de manera precoz señales de alerta”, explicó la especialista.

Oyola destacó que estas actividades también permiten orientar a los padres y cuidadores sobre prácticas de prevención y cuidado de la salud durante los primeros años de vida.

La pediatra señaló que las campañas buscan no solo brindar atención, sino también promover la detección temprana y la educación de las familias.

Acceso a pediatras sigue siendo un desafío en comunidades rurales

Las distancias, las dificultades de infraestructura y el acceso limitado a especialistas pediátricos pueden dificultar que las familias realicen controles periódicos de salud infantil.

Frente a esta situación, las campañas itinerantes permiten acercar evaluaciones médicas a poblaciones que enfrentan mayores obstáculos para acceder a estos servicios.

Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna, explicó que el objetivo de las jornadas fue facilitar la identificación temprana de problemas de salud.

“Este tipo de campañas reflejan nuestro compromiso con la prevención, pues acercan especialistas médicos y un modelo centrado en la detección temprana a comunidades con acceso limitado”, señaló.

La representante indicó que las evaluaciones también buscan orientar a las familias sobre cuándo es necesario acudir a un centro de salud para una intervención especializada.

Auna y Perú Pendiente destacan importancia de la prevención

Las campañas fueron desarrolladas mediante una iniciativa conjunta de Auna, organización de servicios de salud, y Perú Pendiente, entidad que participa en acciones sociales dirigidas a comunidades con dificultades de acceso a servicios.

Vanessa Vásquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente, sostuvo que las jornadas buscan acercar atención médica a poblaciones rurales.

“Este tipo de campañas contribuyen a cerrar las brechas de acceso a la salud, especialmente en comunidades donde una atención médica sigue siendo un desafío”, afirmó.

La representante destacó el trabajo conjunto con las organizaciones aliadas para facilitar la llegada de servicios médicos a estas localidades.

¿Qué deben hacer las familias si se detectan problemas nutricionales?

Cuando una evaluación identifica bajo peso, posibles alteraciones del crecimiento o vacunas pendientes, es importante que los padres o cuidadores reciban indicaciones sobre los siguientes pasos.

El seguimiento en un establecimiento de salud permite evaluar la situación de cada menor, confirmar los hallazgos y determinar las medidas correspondientes.

En el caso de la vacunación, el personal sanitario puede revisar el carné del niño y orientar sobre la actualización de las dosis que correspondan a su edad y antecedentes.

Las campañas realizadas en Cajamarca y Cusco muestran la importancia de acercar controles preventivos a las comunidades rurales, aunque el seguimiento posterior resulta necesario para conocer la evolución de los casos identificados.