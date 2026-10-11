El papa León XIV anunció que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar y que será sometido a una cirugía esta semana en el hospital Gemelli, en Roma. El hallazgo generó dudas sobre la naturaleza de esta formación y si necesariamente está relacionada con el cáncer.

El médico oncólogo Elmer Huerta explicó, en declaraciones a RPP, que un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que puede detectarse de manera casual durante un chequeo médico o al realizar exámenes por otras afecciones respiratorias. Según las estadísticas citadas por el especialista, alrededor del 95 % de estos nódulos son benignos y el 5 % restante puede ser canceroso.

Elmer Huerta precisó que, para determinar si un nódulo es maligno, los médicos evalúan características como su tamaño, sus bordes y el tejido que lo rodea. Dependiendo de los resultados, pueden recomendar controles periódicos o una intervención quirúrgica para extraerlo y analizarlo mediante una biopsia.

En el caso del papa León XIV, el especialista consideró que la decisión de operarlo podría responder a características que los médicos prefieren no dejar únicamente bajo observación. Sin embargo, señaló que es necesario esperar los resultados de la intervención para conocer la naturaleza de la lesión y determinar el alcance del procedimiento.

Asimismo, explicó que el tiempo de recuperación dependerá del tipo de cirugía. La extracción exclusiva del nódulo podría requerir menos tiempo que una intervención en la que sea necesario retirar un segmento o un lóbulo pulmonar. Por ello, indicó que se necesita información oficial sobre la operación para evaluar sus posibles efectos en los viajes previstos por el pontífice.

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El anuncio se produjo durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, León XIV indicó que el nódulo fue detectado durante una revisión médica, que se encuentra en una fase muy temprana y está bien localizado. Añadió que decidió someterse a la operación siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

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