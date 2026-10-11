El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Extorsión y sus delitos conexos de La Libertad dictó 36 meses de prisión preventiva contra Catherin Yanet Méndez Araujo y Bertha Nelly Vigo Lecca, quienes son señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”.

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La primera de las aludidas es presuntamente expareja de Jhonsson Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, mientras que la segunda es la exsuegra del avezado delincuente.

Méndez Araujo es madre de los primeros hijos de “Jhonsson Pulpo”. En tanto, Vigo Lecca es la madre de su segunda pareja.

EL MOTIVO

El juzgado dictó la medida contra ambas mujeres en el marco de las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el homicidio de Farhad Andrea Monzón Lingán, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, Rafael Christopher Eduardo García Álvarez y Nadia Urtecho Rodríguez, ocurrido el pasado 30 de agosto.

El equipo 03 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, liderado por la fiscal provincial Andrea Elizabeth Lavado Pérez, pudo obtener información relevante respecto a la trazabilidad del dinero solicitado por la organización criminal.En ese contexto, se identificó a Méndez Araujo y a Vigo Lecca como las personas que presuntamente cumplieron un rol estratégico enfocado en la administración, receptación y canalización de las ganancias ilícitas generadas por las actividades delictivas de la red criminal.

Las evidencias que las implican en este grave caso salieron supuestamente del celular de “Jhonsson Pulpo”, quien fue detenido en Bolivia. En el dispositivo había conversaciones que comprometían a su expareja y a su exsuegra.

CERCADAS

En ese contexto, el pasado 17 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó un operativo que incluyó la detención preliminar, allanamiento, descerraje y registro domiciliario de sus inmuebles.

Posteriormente, tras culminar el periodo de 15 días de detención preliminar y consolidar los elementos de convicción resultantes de los actos de investigación, el equipo fiscal formuló el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses.

La medida fue sustentada en numerosas sesiones de audiencia por los fiscales adjuntos provinciales, quienes demostraron la vinculación de las investigadas con la estructura criminal y la gravedad de los hechos imputados, logrando que el Poder Judicial ampare el pedido en su totalidad.

Según el Ministerio Público, con esta decisión se reafirma el compromiso de los administradores de justicia en la lucha contra el crimen organizado.