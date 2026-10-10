Horas de angustia vivió un ciudadano, cuya identidad se mantiene en reserva, cuando su vehículo que recientemente había adquirido para trabajar fue robado de la puerta de su casa en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

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Al notar que su camioneta no estaba en el lugar donde la dejó estacionada, el hombre no perdió tiempo y dio parte a agentes del Escuadrón de Emergencia.

Tras patrullar varios puntos del distrito, la unidad vehicular fue hallada en un descampado de la parte alta del distrito. Los ladrones no tuvieron tiempo para robar ninguna pieza del carro.