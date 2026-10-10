Con fracturas en un brazo y en ambas piernas resultó un obrero de construcción civil tras caer del tercer piso de una casa donde había sido contratado para trabajar.

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El accidente ocurrió la tarde del último viernes en una vivienda situada en la intersección de la calles Cajamarca y La Paz, en el sector Las Lomas en Huanchaco.

Fueron los serenos los que llegaron hasta el inmueble para auxiliar al trabajador de iniciales D.G.C., quien quedó tendido en el piso sin poder moverse.

Al notar que el trabajador presentaba fracturas, los serenos se comunicaron con paramédicos de los bomberos. Tras estabilizarlo lo evacuaron al Hospital Regional de Trujillo, donde quedó internado.