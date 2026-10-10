Tras varias semanas de un paciente trabajo de seguimiento y vigilancia, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y personal de la comisaría de Florencia de Mora lograron desarticular una presunta banda delictiva autodenominada “Escuadrón de la Muerte de Alto Trujillo”.

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Tras el operativo cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, De acuerdo con lo informado por los detectives, este grupo delincuencial está relacionado a casos de extorsión perpetrados en las últimas semanas en la provincia de Trujillo.

EN LA MIRA. Los capturados fueron identificados como Jefferson Aguilar García (18), “Bebón”; Luis Acosta Trujillo (22),”Cejón” y Eliazar Rodríguez Sánchez (19), “Gringo”, además de los menores de iniciales L.A.M.M (17), “Flaco”; y C.A.C.M. (17), “Rata”.

Los cinco se encontraban reunidos en el frontis de una vivienda situada en la intersección de la avenida 12 de Noviembre con calle 2 en el distrito de Alto Trujillo.

EXPLOSIVOS

Al realizarles el registro personal se les encontró tres cartuchos de dinamita. También se les incautó cinco celulares, los mismos que serán sometidos a los peritajes correspondientes para extraer información que sirva a la Policía Nacional en las investigacions.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal de material explosivo.

No obstante, la Policía Nacional recalcó que esta supuesta banda delictiva también está vinculada a casos de extorsión.

“El material explosivo en manos de delincuentes no tiene cabida en nuestra comunidad. La Policía actúa antes de que sea tarde”, manifestó el general PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad.