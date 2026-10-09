El jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles Puente, informará ante el pleno del Consejo Regional las estrategias que implementará su gestión para frenar la ola de asesinatos que ya van dejando 152 homicidios en lo que va del año.

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Rendirá cuentas

La presidenta de la Mesa Directiva, Leyla Espir Calderón, confirmó que el oficial se presentará en la sesión que se desarrollará mañana desde las 9:00 a.m.

“Su exposición es de vital importancia ya que la seguridad ciudadana es prioridad y hoy lamentablemente los índices de criminalidad tienen en una muy mala situación a toda la región. Es importante saber qué acciones va a tomar el general, cuáles son las estrategias que va a implementar a partir de su gestión”, indicó.

Agregó que ya ha tenido una primera reunión con el general Eric Ángeles, en donde el oficial “habló de la importancia respecto al trabajo de inteligencia y la estrategia”.

“Necesitamos la desarticulación de las bandas criminales, de un trabajo enfocado en inteligencia. Esperamos que a partir de ello y el uso de las herramientas que sean necesarias haya mejores resultados”, acotó.

La sesión también permitirá que los consejeros regionales expongan la problemática de inseguridad que atraviesa cada una de las 12 provincias liberteñas.

Apoyo

Leyla Espir, asimismo, reveló que el general Eric Ángeles también presentará un informe detallado de los equipos, vehículos y herramientas tecnológicas que el Gobierno Regional de La Libertad entregó a la Policía para mejorar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Nos ha hablado de unos informes que ya han sido emitidos al ejecutivo regional sobre el uso de todas las donaciones que se han hecho a la Policía. Qué uso le están dando y en qué medida esto está haciendo más efectivo el trabajo”, dijo.