Violencia extrema. A pesar del estado de emergencia decretado en Pataz, las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal siguen operando y cobrando vidas con total impunidad.

El último lunes, en el nivel 2410 de una bocamina situado en el sector Santa María-Beta Briana, presuntamente dentro del ámbito de operaciones de la empresa Poderosa, se desató un infernal enfrentamiento entre mineros y supuestos miembros de bandas criminales que dejó dos personas fallecidas e igual número de heridos de gravedad.

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Los identifican

De acuerdo a información policial, las víctimas mortales fueron identificadas como Jherwin Cachique Ishuiza (24) y Marcial Ojanama González (42).

Mientras que los otros dos hombres heridos responden a los nombres de Vidal Tomàs Villanueva Flores (34) y Armando Ferreyra Flores (30). Ambos fueron rescatados del interior del socavón y actualmente vienen recibiendo atención especializada en un centro de salud de Pataz.

La versión de estos dos últimos será determinante para conocer cómo ocurrieron los hechos y tener pistas de los autores del salvaje ataque.

Noche de terror

No obstante, según lo informado por algunos policías que brindan servicios en ese sector de Pataz, todo ocurrió a las 8 de la noche del último lunes. Al parecer un grupo armado trató de apoderarse de la mina y de la producción de varios días de trabajo.

Expuestos

Sin embargo, fueron repelidos por personal de “seguridad”. Por un momento se habría registrado un fuego cruzado que lamentablemente dejó en medio a hombres cuya función solo era extraer el mineral.

Tras el violento suceso, y antes de ser detenidos por agentes del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), los maleantes huyeron internándose entre las montañas.