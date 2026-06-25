A través de un comunicado, la Compañía Minera Poderosa denunció un nuevo atentado con explosivos contra sus instalaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el ataque ocurrió durante la madrugada de ayer en su unidad de producción Santa María. Sujetos no identificados arrojaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de las oficinas administrativas.

VER MÁS| La Libertad: Visten con pollera al alcalde de Cochorco por incumplimiento de obras

Lesiones

Como consecuencia de este atentado, dos trabajadores de una empresa contratista que realizaban labores en la zona sufrieron lesiones auditivas.

Ambos colaboradores recibieron atención inmediata y posteriormente fueron evacuados de emergencia a la ciudad de Trujillo, donde permanecen bajo atención médica especializada.

La detonación también provocó daños de consideración en la infraestructura de diversas áreas administrativas de la operación minera. Tras el incidente, la compañía activó sus protocolos de contingencia y reforzó las medidas de seguridad y control en el lugar.

“Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura; e instamos a las autoridades competentes a adoptar acciones firmes y efectivas para detener la escalada de violencia relacionada a la minería ilegal que viene afectando a Pataz y a distintas regiones del país”, señaló la compañía.