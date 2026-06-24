Un simbólico castigo impusieron los comuneros y ronderos al alcalde del distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, y al gerente general, por supuestamente incumplir con obras prometidas en campaña. Los manifestantes los obligaron a vestir polleras y caminar por las calles de la ciudad.

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Aunque en un primero momento el burgomaestre Arcenio Layza Valderrama y su funcionario de confianza se resistieron a usar las polleras, los ronderos los amenazaron con golpearlos con unos látigos.

La población cuestionó el presunto incumplimiento de la construcción de una institución educativa. Esta obra, según señalaron, fue ofrecida durante la campaña electoral.

Los manifestantes hicieron un llamado a la ciudadanía a emitir un voto responsable en futuros procesos electorales, destacando la importancia de elegir autoridades con capacidad de gestión y compromiso para concretar las obras ofrecidas.