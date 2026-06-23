Pese a las duras críticas que recibe su gestión, el actual burgomaestre provincial de Virú, Javier Mendoza Torres, será la carta de Alianza para el Progreso (APP) a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chao.

Con esta postulación, el ingeniero intentará convertirse en alcalde de Chao por segunda vez en su carrera política, pues ocupó dicho sillón edil en el periodo 2015-2018.

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Aspirante

Javier Mendoza llegó a la Alcaldía de Virú con los colores del Movimiento Regional Trabajo más Trabajo (T), pero tras asumir el cargo renunció al mismo y según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 3 de octubre de 2024 presentó su solicitud de inscripción a APP.

Dos años después, el partido fundado por César Acuña Peralta solicitó la inscripción de su candidatura a la municipalidad de Chao, aun cuando su gestión en toda la provincia está marcada por denuncias vinculadas a presuntos actos de corrupción.

Virú, además, es una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado y uno de los municipios con la mayor cantidad de homicidios en toda La Libertad, pese a que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde mediados de 2024.

Desafío

En las elecciones generales de abril último, Virú fue otra de las provincias donde APP no tuvo el respaldo masivo de la población.

En toda la provincia, el candidato presidencial de ese partido, César Acuña Peralta, solo totalizó 1,441 votos (2.84%) y se ubicó muy lejos de los primeros lugares.

A nivel distrital, 881 pobladores votaron por el líder de APP en la capital viruñera, mientras que 351 lo hicieron en Chao y 209 en Guadalupito.

“Este es el otro reto de Javier Mendoza”, indicaron fuentes apepistas en la provincia costera.