Sicarios le dispararon a un policía en retiro cuando iba en su camioneta por inmediaciones del parque César Vallejo de la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo.

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El herido fue identificado como Bagner León Velásquez. Él, pese a recibir un impacto de bala, maniobró su vehículo y persiguió a los delincuentes durante varias cuadras. Sin embargo, los hampones, que se movilizaban en una motocicleta, lograron escapar. La víctima, luego, se dirigió a una clínica para recibir atención médica.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo iniciaron las diligencias para atrapar a los maleantes. Los efectivos obtuvieron videos que lograron captar a los sicarios.