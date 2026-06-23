Ataque ocurrió en inmediaciones del parque César Vallejo de la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco.
Ataque ocurrió en inmediaciones del parque César Vallejo de la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco.

Sicarios le dispararon a un policía en retiro cuando iba en su camioneta por inmediaciones del parque César Vallejo de la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo.

El herido fue identificado como Bagner León Velásquez. Él, pese a recibir un impacto de bala, maniobró su vehículo y persiguió a los delincuentes durante varias cuadras. Sin embargo, los hampones, que se movilizaban en una motocicleta, lograron escapar. La víctima, luego, se dirigió a una clínica para recibir atención médica.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo iniciaron las diligencias para atrapar a los maleantes. Los efectivos obtuvieron videos que lograron captar a los sicarios.

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