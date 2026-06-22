La delincuencia sigue bañando de sangre a La Libertad. Un violento ataque en pleno Día del Padre dejó a una persona muerta y a otra herida en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo.

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Ataque feroz

Este nuevo hecho de sangre ocurrió la tarde del domingo en la intersección de las calles José de la Torre Ugarte y 17 de Marzo. Testigos indicaron que dos personas conversaban sentados en sillas en el frontis de una vivienda cuando sicarios llegaron y los atacaron a quemarropa. En total, los delincuentes habrían disparado unos 12 balazos y luego fugaron en un vehículo que los esperaba a metros de la escena del crimen.

La Policía informó que en el lugar falleció un joven a quien conocían con el alias de “Pichano”. Su tío, en tanto, fue llevado a un hospital de Trujillo porque recibió un impacto de bala en la pierna.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte iniciaron las diligencias para tratar de identificar y atrapar a los asesinos. Los efectivos tienen como principal hipótesis de este atentado un posible ajuste de cuentas.