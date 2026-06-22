Quince partidos políticos y movimientos regionales inscribieron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus listas de candidatos a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

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En carrera

Al cierre del padrón electoral, según el JNE, solo 15 de las 27 listas que se esperaba que registren a sus postulantes a la Alcaldía de Trujillo lo hicieron. Las otras 12 fórmulas quedaron sin posibilidades de participar en las elecciones que se disputarán el próximo 4 de octubre.

Los aspirantes a la comuna provincial de Trujillo son: Robert de la Cruz Rosas, actual consejero regional que candidateará con Podemos Perú; Mario Reyna Rodríguez, burgomaestre trujillano que va con Alianza para el Progreso (APP); el congresista Carlos Alva Rojas, quien representará a Acción Popular; y el exvicepresidente regional Víctor León Álvarez, de Renovación Popular Perú.

También postularán Benjamín Reyes Rebaza, de Visión Perú; Roy Arbaiza Corcuera, del Partido Patriótico del Perú; Gheyli Tirado Rafael, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú; Milton Ramírez Herrera, de Somos Perú; y Raúl Aldana Dioses, de Fuerza Popular.

Completan la lista de candidatos a la comuna provincial: José Miranda Prado (Avanza País-Partido de Integración Social), Luis Zavala Espino (Apra), Wilmar Moreno Fuentes (Fe en el Perú), Jesús Velásquez Reyna (Un Camino Diferente) y José Arcila Corales (Cooperación, Verdad y Honradez). El Jurado Nacional de Elecciones también aceptó la lista de Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, pero la misma no registra los nombres de sus postulantes.

Cabe precisar que las 15 inscripciones ahora pasarán por una etapa de revisión del Jurado Electoral Especial de Trujillo. De hallar observaciones podría declarar inadmisibles o improcedentes las listas.

No van

En el portal web del Jurado también quedaron registradas en borrador 12 fórmulas a la Municipalidad Provincial de Trujillo que no fueron inscritas. Los partidos que no postularán a sus militantes a la alcaldía son: Ahora Nación, Demócrata Verde, Batalla Perú, Alianza Electoral Venceremos, Partido Unidad y Paz, Alianza Regional por el Perú y Fuerza Ciudadana. Asimismo, Perú Acción, Partido Cívico Obras, Salvemos al Perú, Integridad Democrática y Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú-Comunidad Política Inka Perú.