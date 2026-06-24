Cuatro presuntos delincuentes, entre ellos una mujer, fueron detenidos por agentes del Escuadrón de Emergencia tras ser sindicados como los autores del violento asalto a un joven empresario en Laredo, a quien le robaron S/ 8 mil en efectivo.

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De acuerdo a la denuncia hecha por el agraviado, la noche del último martes se encontraba abasteciendo combustible a su camioneta en el grifo situado en la carretera carretera Laredo - Samne.

SALVAJES

Los maleantes provistos de armas de fuego lo interceptaron y lo golpearon brutalmente hasta arrebatarle el dinero. Luego los delincuentes emprendieron la fuga rumbo a Trujillo.

El empresario subió a su camioneta y fue tras los hampones. En el camino se comunicó con la central del Escuadrón de Emergencia y se puso en marcha el “Plan Cerco”.

Con la descripción de las características del auto de los maleantes, un Nissan Sentra blanco de placa T4E-633, la Policía los divisó por la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Moche.

Al ser interceptados, la Policía los redujo y los identificó como Carlos Daniel Martini (26), de nacionalidad venezolana; Carmen Elera Toro (33); Juan Calla Valderrama (28); y Juan Paraco Palma (18).

Según la Policía, integrarían la banda criminal denominada “Los Rápidos de la Industrial”.

Los detenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri), donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.