Tras un rápido operativo ejecutado por agentes de la comisaría de Virú se logró detener a Jenny Roldan Tello, “La Chata” , una mujer que tendría vínculos con la organización delictiva “La Nueva Generación de Virú”.

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Su captura ocurrió la noche del último martes, después de que se desatara una balacera en el sector Puente Virú. Cuando la Policía revisó imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales cercanos notó que “La Chata”había estado presente en la zona del tiroteo.

Tras hacerle un seguimiento con las imágenes de las cámaras, los detectives llegaron hasta su casa. Tras realizar el registro en el inmueble se encontró una pistola abastecida con dos balas.

De acuerdo a lo informado por la Policía, “La Chata” tendría una estrecha relación con alias “Coco” o “Chato”, integrante de la banda “La Nueva Generación de Virú”.

La mujer, considerada por la Policía como un eslabón clave dentro de la banda, fue puesta a disposición del Ministerio Público y es investigada por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego.