Pobladores del balneario de Huanchaco encontraron la madrugada de hoy, lunes, el cuerpo sin vida de una persona que habría desapareció hace tres días en el litoral de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo.

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Los restos del joven fueron hallados en la orilla de la playa El Elio, por vecinos que llegaban a pescar a esa hora del día. Al lugar se trasladaron agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y efectivos de la comisaría de esa jurisdicción. Ellos cercaron la zona y dieron cuenta al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y su posterior internamiento en la Morgue de Trujillo.

En el mortuorio se identificó a la víctima como Jesús Ulises Smith Boggio Chafloque, de 24 años. Fue su hermana quien lo reconoció, debido a que ambos tenían el mismo tatuaje en el brazo: la figura de dos de los personajes principales de la serie animada “Los Simpson”.

Sus familiares contaron que el joven desapareció la mañana del 19 de junio tras ingresar al mar por el sector Malecón Norte de Buenos Aires. Tras adentrarse en las aguas, se le perdió el rastro.