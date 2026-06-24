El presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas Peña, expresó su preocupación por la falta de trabajos de prevención para mitigar los daños que pueda causar el fenómeno de El Niño costero en La Libertad.

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Pese a encontrarnos en junio y en pleno invierno, el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “alerta” de este evento climático y pronostica que persistirá hasta el verano de 2027.

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Yuri Armas señaló a este Diario que su principal preocupación es la salud y la integridad física de la población, ya que en zonas vulnerables “no estamos preparados” para enfrentar las grandes lluvias que se han anunciado.

“No hemos aprendido la lección de años anteriores. [...] Hay personas que han regresado a vivir en las zonas de influencia de las quebradas”, lamentó.

A esta situación se suman las obras inconclusas en las quebradas San Ildefonso y San Carlos (Trujillo), así como en la presa Rafael Quevedo (antes Palo Redondo) y el Canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic.

“El tiempo ha demostrado que el Canal Madre también genera inundaciones, por lo que está claro que el proyecto tiene que tener un plan de contingencia, de monitoreo y levantamiento de los puntos críticos no solamente para salvar la infraestructura, sino, sobre todo, para proteger a la población que está aguas abajo”, expresó Armas.

El presidente de ADAS enfatizó en que el riesgo es mayor en la actualidad debido al crecimiento de la población.

Frente a este escenario, aseveró que hace dos meses le envió dos cartas a la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, para acordar una reunión y tomar acuerdos que permitan mitigar los daños causados por El Niño costero. “Hasta ahora no tenemos respuesta. [...] Creo que los funcionarios que la rodean no tienen la misma buena voluntad de ella”, criticó.