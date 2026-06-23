La gestión del actual burgomaestre distrital de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, habría beneficiado con jugosos contratos de locación de servicios a dos candidatos a regidores que integran su propia lista electoral por el partido Avanza País.

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La normativa electoral vigente prohíbe de manera estricta la reelección inmediata de alcaldes. Sin embargo, para “sacarle la vuelta” a la ley, León se ha inscrito en el proceso electoral actual como candidato a primer regidor, acompañando al candidato a la alcaldía distrital, Eduardo Muro Toribio.

Según documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), los candidatos “beneficiados” son María López Reyna Silva (S/ 7,800), quien postula al cargo de regidora, y Elvis Alvarado Pompa (S/ 7,200), quien pretende convertirse en concejal, también por el partido del tren.

​Ambos contratos habrían sido gestionados y aprobados por la Subgerencia de Abastecimiento de la comuna en un lapso menor a 48 horas.