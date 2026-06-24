Las denuncias por delitos de estafa cada vez son más frecuentes en La Libertad. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), de enero a mayo de este año se han registrado 861 denuncias por este ilícito en la región.

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Según las estadísticas, registradas en diversas dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) de este departamento, del total de estafas, 195 se reportaron en el mes enero, 159 en febrero, 182 en marzo, 177 en abril y 148 en mayo.

En comparación con las estadísticas del mismo periodo del 2025, las cifras disminuyeron en 3.3%. Según el Mininter, ese año se registraron 890 denuncias: 178 en enero, 169 en febrero, 177 en marzo, 191 en abril y 175 en mayo.