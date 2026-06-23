La Libertad está viviendo sus días más violentos. Entre la mañana y la tarde del domingo, durante las celebraciones por el Día del Padre, dos personas fueron asesinadas en la región. Con estas muertes, este departamento registró nueve crímenes en solo cinco días.
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Las últimas víctimas mortales perecieron en los distritos trujillanos de Huanchaco y Florencia de Mora. El primero, que aún no es identificado, fue ultimado de 10 balazos, mientras que José Allemant Contreras (29) fue acribillado en el frontis de su vivienda.
El historial de sangre de estos últimos cinco días inició el miércoles 17 de junio, cuando mataron a Setil Miranda Gonzáles y Ramón Ramos Villalobos en el distrito de Cascas, Gran Chimú. Esa fecha también fue abatido Aldair Caipo Reyes, en Pataz.
Al día siguiente asesinaron a Giancarlo Andree Cruz Neyra (29), alias “Fito”, en Víctor Larco Herrera, y el viernes acribillaron a Enoc Samuel Villanueva Cerna (54), en el distrito de Laredo.
El sábado, en tanto, hubo un doble homicidio en el distrito de Chao, Virú. Las víctimas fueron los empresarios José Ganoza Chamache (59) y Francisco Barreto Santisteban (47).
Hay que indicar que en lo que va del año en La Libertad se han registrado 98 homicidios.