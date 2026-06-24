La Contraloría General de la República (CGR) indicó que entre enero de 2023 y enero de 2024 dos entonces funcionarios de la Municipalidad Distrital de Paiján (MDP) ocasionaron un perjuicio económico de S/ 127 mil al Estado por contratar de forma simultánea como proveedores de otras entidades públicas, “pese a que se encontraban impedidos de hacerlo por prohibición legal”.

VER MÁS| La Libertad: Sentencian a 21 años de cárcel a padre que abusó de su hija

Detalles

En el Informe de Control Específico N° 013-2026-2-2950-SCE, se indica que uno de los involucrados, identificado como Juan Bautista Cáceda, jefe de la Unidad de Abastecimiento de la MDP, contrató con la Municipalidad Provincial de Virú (MPV) entre el 12 de mayo y el 28 de agosto de 2023, mediante las órdenes de servicio números 261, 263 y 557, por un monto total de S/ 117 mil (S/ 39 mil por cada orden).

“Los servicios consistieron en la elaboración de las fichas técnicas simplificadas del proyecto ‘Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo Santa Elena’. Sin embargo, durante ese mismo período mantenía vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Paiján, desde el 20 de enero de 2023 hasta el 12 de enero de 2024, por lo que se encontraba sujeto a las restricciones establecidas para funcionarios y servidores públicos”, precisó el órgano de control.

La otra persona implicada es Roberto Aguilar Correa, subgerente de Obras Públicas, quien vulneró la ley “al ser contratado por la Municipalidad Distrital de Chocope en junio de 2023, pese a que laboraba en la Municipalidad Distrital de Paiján desde el 14 de junio de ese año.

El funcionario, según la CGR, percibió S/ 10 mil por brindar el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto “Construcción de nicho en el cementerio municipal de Chocope”.