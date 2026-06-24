La extorsión es uno de los delitos que más incidencia tiene en La Libertad. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), en esta región se reportan nueve denuncias por cobro de cupos en las diversas dependencias y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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En cifras. Según las estadísticas, durante los cinco primeros meses del año se registraron en La Libertad 1,359 denuncias por extorsión: 245 en enero, 238 en febrero, 309 en marzo, 312 en abril y 255 en mayo.

La estadística, aunque es alta, es 34.9% menor a la reportada en el mismo periodo del 2025. Durante esos meses, de acuerdo conel Mininter, la región registró 2,088 amenazas de criminales que exigen el pago de cupos: 421 en enero, 382 en febrero, 458 en marzo, 430 en abril y 397 en mayo.

ALTA INCIDENCIA

Tras su última presentación ante el pleno del Consejo Regional de La Libertad, el general Ricardo Espinoza, jefe de la PNP en este departamento, reconoció que la “extorsión tiene alta incidencia” en esta parte del país. Sin embargo, dijo que la denuncia ciudadana está ayudando a disminuir este ilícito penal.

“Hay mucha información que nos han proporcionado a través de la página web trujillovencelaextorsión.com.pe, y de manera anónima nos están trasladando toda la información”, indicó.

El oficial, asimismo, aseguró que las detonaciones con explosivos a víctimas de la delincuencia también disminuyó hasta en un 95%.

Otro tema que preocupa es la participación de menores de edad en hechos extorsivos. Ellos son captados por organizaciones criminales que les pagan entre S/ 50 y S/ 100 para atacar a las viviendas o negocios de sus víctimas. “Nosotros tenemos equipos tecnológicos para ubicar rápidamente a estos jóvenes que son utilizados por los cabecillas”, dijo el general Espinoza.