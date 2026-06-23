El candidato al cargo de gobernador regional de La Libertad por Podemos Perú, Elías Rodríguez Zavaleta, descartó una alianza con el partido fundado por César Acuña Peralta, a poco más de tres meses de las elecciones del 4 de octubre.

“Nosotros no podríamos ir en alianza con un partido [...] cuya gestión ha sido incapaz”, expresó el también excongresista de la República.

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ÁCIDO

El aspirante a la Región dio estas declaraciones días después de que el responsable político de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, Martín Namay Valderrama, aseverara que Elías Rodríguez es el candidato al que nunca le daría su voto.

“Es lo que correcto [lo que dice Namay], está bien. Nosotros no podríamos ir en alianza con un partido —por APP— al cual hemos hecho oposición, que está vinculado a temas de muchos cuestionamientos, a obras con corrupción, a una gestión incapaz y en la que la violencia nos ha sometido de una manera extrema”, expresó el representante de la “P” en una entrevista con RPP Trujillo.

Rodríguez enfatizó en que no le preocupa el apoyo de Namay y recordó que este, como gerente general de la Región, fue parte de una gestión cuyo gobernador anduvo de “viajes en Europa” y “de licencias”. “El ciclo de Alianza para el Progreso lo ha finalizado y jubilado el propio pueblo en las ánforas”, agregó.

Para el candidato al GORE, Martín Namay no tiene calidad moral para cuestionarlo debido a que durante su desempeño como gerente de la Región se denunciaron presuntas irregularidades en la administración de los recursos públicos. “Cómo puede acusarnos, si nosotros no hemos tenido el manejo de la gestión del gobierno regional”, expresó.

Por último, Elías Rodríguez calificó de “egoístas” las últimas declaraciones del también exalcalde de La Esperanza, quien decidió no postular a la Región por APP a raíz de los resultados de su partido en las elecciones del 12 de abril.