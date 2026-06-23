Un triple choque dejó un muerto y dos heridos en la vía de Evitamiento del distrito de Huanchaco, en Trujillo. La tragedia ocurrió a las 11:30 de la mañana de ayer, a la altura del centro nocturno Bahía Rosa.

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La colisión se dio entre un tráiler que cargaba sacos de arroz, un bus que transportaba personal de una empresa privada y un camión que llevaba artículos de ferretería.

Producto del impacto tres personas quedaron heridas, por lo que fueron llevadas de emergencia a un hospital de Trujillo. Sin embargo, una de las víctimas murió minutos después de llegar al nosocomio.

El fallecido fue identificado como Hernán A.B.V.

A consecuencia del fatal accidente, aproximadamente 50 metros de la vía quedaron bloqueados, lo que generó restricciones en el tránsito vehicular.

Cabe recordar que, según la Gerencia Regional de Transportes de La Libertad, solo entre enero y mayo de este año se han registrado 1,153 choques y despistes en la región. Estos accidentes de tránsito dejaron 129 fallecidos y 1,705 heridos.