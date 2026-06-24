Un descontrolado sujeto que amenazaba con disparar a sus vecinos fue detenido la noche del último martes por agentes de la comisaría de Huanchaco.

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De acuerdo a la denuncia de los moradores de la manzana 1 de la calle Miguel Grau, en el sector Las Brisas, Elmer Rimarachin Monsalve (31) estaba provisto de una pistola y pretendía abrir fuego contra los integrantes de una familia con quienes minutos antes había discutido.

Cuando la Policía llegó lo intervino y le quitó una pistola calibre 9 milímetros.