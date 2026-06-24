Una tragedia pudo suceder en el kilómetro 138 de la carretera a Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, cuando el conductor de una cuatrimoto invadió el carril contrario y fue embestido por un tráiler que transportaba combustible.

VER MÁS: Trujillo: Tras violento asaltó roban S/ 8 mil a empresario en Laredo

De acuerdo a la versión de testigos, el chofer de la cuatrimoto y la persona que lo acompañaba resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados de emergencia a un centro de salud de la zona. No se ha revelado sus identidades.

La Policía asumió las pesquisas del caso, para corroborar la versión de los testigos y del conductor del tráiler, toda vez que fue la imprudencia del que conducía la cuatrimoto la que provocó el siniestro.