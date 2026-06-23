La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó 21 años y 4 meses de prisión para un depravado que abusó y embarazó a su hija de 14 años. El sentenciado, además, deberá pagar una reparación civil de 50 mil soles a favor de la menor.

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El condenado Candelario Quispe Paredes deberá cumplir su pena en el centro penitenciario El Milagro de Trujillo.

La investigación de este caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Lamer Altamirano Llovera, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz. Durante el juicio, el magistrado sustentó los elementos de convicción que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado.

El caso

Los hechos ocurrieron en el anexo de Uchucuayo, en la provincia de Pataz. La denuncia fue conocida el 1 de marzo de 2025, luego de que personal de salud alertara a la Policía Nacional sobre una menor víctima de abuso sexual.

Tras las primeras diligencias, la madre de la menor informó a las autoridades que su hija le reveló haber sido sometida a actos sexuales desde diciembre de 2024. El abusador fue su padre, quien aprovechó los trabajos agrícolas que ambos realizaban en una chacra de la zona.

Según la investigación fiscal, los ultrajes se dieron de manera reiterada hasta el 28 de febrero de 2025. La situación fue descubierta cuando la menor decidió contarle a su madre lo ocurrido. Producto de la violación, la menor gestó un bebé de su propio padre.