El vicegobernador regional Ever Cadenillas Coronel adelantó que para atender el problema de los oleajes anómalos en Taquila y mitigar la furia del mar el Gobierno Regional de La Libertad llevará rocas y que se va a trabajar durante toda esta semana.

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Enviaremos un documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y me comunicaré con el director de Transporte Acuático para que le dé prioridad a las obras que tienen pendientes en estas zonas, aseguró tras un recorrido por la zona .

Se ha solicitado que inicien el proyecto definitivo, pero mientras tanto, por lo que está ocurriendo y el peligro inminente que viene con el Fenómeno de El Niño, las lluvias y el oleaje anómalo que siempre se presenta, van a tener que venir a evaluar inversión adicional paliativa, indicó.

En Buenos Aires se hizo un enrocado debido a que se estaban derrumbando las casas cerca de la playa. Aquí y en las Delicias hay un hecho más grave todavía porque el mar se llevó tres manzanas que estaban junto a la playa Acapulco, agregó.

El peligro que hay es por la construcción de un molón que se amplió y que tiene un kilómetro de largo y retiene la arena en el sur. La única forma de atender el problema es a través de paliativos como el enrocado, hasta que se haga el proyecto definitivo.

Lo que se debe hacer mientras llegue el proyecto definitivo es dar mantenimiento, como ocurre en Buenos Aires, donde hay que hacer mantenimiento todo el tiempo. El gobierno regional ha intervenido ahí como en cinco mantenimientos del enrocado, dijo.

El MTC tiene un proyecto definitivo de recuperación del borde costero. Primero se habló de 300 millones, luego de 600 millones, lo real es que a la fecha no se hace, pero ese proyecto tiene que llegar para que la arena del sur se trasvase a la zona norte y por fin las playas de Moche, Buenos Aires y Huanchaco reciban arena, precisó.

Lo primero es que se haga el proyecto definitivo y luego que se encargue a alguna entidad del Estado el mantenimiento, como por ejemplo el en el caso de la quebrada de León, donde se está encargando al gobiernos regional el mantenimiento. Igual va a pasar con lo que es la quebrada San Idelfonso, añadió.

“Lo que se quiere es que se haga el proyecto definitivo. Como gobierno regional, lo que defendemos es la vida de las personas”, manifestó seguidamente Ever Cadenillas.