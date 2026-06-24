La Libertad es la quinta región con más casos de dengue en todo el país. Según cifras reveladas por la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), hasta la Semana Epidemiológica (SE) número 23 (del 7 al 13 de junio) se reportaron 2,860 personas con esta enfermedad.

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De este número, 2,137 (74.72%) casos fueron confirmados y 723 (25.28%), probables.

Esta cifra también representa un crecimiento de 1,471.43% respecto al mismo periodo del año anterior, que registró 182 infectados.

EN ROJO

De las 12 provincias que conforman La Libertad, Virú es la más golpeada por el dengue. Hasta la SE 23, sumó un total de 1,750 casos, cuando en el mismo periodo del año pasado registró solo 25 contagios (+6,900%).

Guadalupito es el único de los tres distritos viruñeros que no reportó ningún caso de dengue. Chao, sin embargo, vive un escenario totalmente distinto: 1,563 (95.95%) personas contrajeron la enfermedad de manera confirmada, mientras que 66 (4.05%) solo fueron probables.

En cuanto a Virú, capital de la provincia del mismo nombre, registró 121 contagios (82 confirmados y 39 probables).

Para la exconsejera regional por Virú Mirtha Higa Urquiaga, esta situación obedece principalmente a la escasez de agua potable en dicha jurisdicción.

Según refirió, un 90% de la población de Chao únicamente tiene agua entre 2 y 3 horas al día, mientras que en todo Virú la cifra es de un 60%.

“Al no haber agua, lo único que hace la población es juntar el líquido en baldes u otros recipientes, y muchas veces lo hace mal, pues vive en situaciones bastante precarias y falta educación. Entonces, las condiciones están dadas para que el zancudo transmisor del dengue (Aedes aegypti) deposite sus huevos y los contagios no cesen”, manifestó.

La exautoridad regional añadió que tampoco se observa un trabajo articulado entre las autoridades competentes para frenar las cifras de contagios. “Hay alcaldes que parecen más preocupadas en su campaña electoral que en combatir esta enfermedad”, señaló.

El otoño atípico que se vivió por las altas temperaturas también es un factor que ha podido propagar el dengue en Virú. Esta situación podría agudizarse, incluso, con la llegada de El Niño costero. “Va a haber lluvias, que es el ambiente ideal para que se reproduzca el zancudo porque acelera, según estudios, el ciclo de vida de los huevos”, indicaron a este Diario diversos especialistas.

TABLAS

La región con más casos de dengue en el país es San Martín, con 4,985. Le siguen, en ese orden, Piura (4,392), Lima (3,210) y Ucayali (2,915).

A nivel de región, después de Virú se ubican Trujillo (815), Chepén (174), Ascope (92), Gran Chimú (16), Pacasmayo (12) y Pataz (1).