Este 4 de agosto se celebra el Día Nacional de la Sopa Seca, Sopa Chola y Sopa Brota. El evento central que promueve la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) se realizará en el distrito de Pueblo Nuevo.

Gastronomía local

Para la celebración están convocados la Asociación Gastronómica y Turismo de Chincha, escuelas de gastronomía, restaurantes y otros negocios que estarán a cargo de la preparación de la sopa seca chinchana que será ofrecida a todos los visitantes.

Martín Sam Solano, jefe zonal de la Dircetur, indicó que la actividad estará acompañada con espectáculos artísticos así como la presencia de las principales figuras de la gastronomía local.

Cabe señalar que en Chincha cada vez es más popular la sopa seca de mejillones que se sirve en distintos locales de Grocio Prado, Alto Larán y otros distritos.

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