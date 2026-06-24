Un nuevo ataque con explosivos golpeó la unidad productiva Santa María de la compañía minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, dejando dos trabajadores heridos y daños materiales.

Ante el hecho, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió su condena y exigió al Gobierno fortalecer las medidas de seguridad en la zona, que sigue siendo blanco de una escalada de violencia por parte de grupos vinculados a la minería ilegal.

El gremio advirtió que la situación en Pataz se agrava pese a la declaratoria de emergencia y la presencia de efectivos militares y policiales en la zona.

“No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de la provincia de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales, a pesar de la declaratoria de emergencia y de la presencia de efectivos militares y policiales”, señaló la institución.

La SNMPE alertó que los operadores de la minería ilegal y las organizaciones criminales que los respaldan buscan convertir Pataz en una “zona liberada” para realizar sus actividades ilegales sin restricciones. El gremio subrayó que estos grupos ya no limitan sus ataques a los socavones, sino que ahora apuntan a destruir la infraestructura de campamentos y oficinas administrativas, generando zozobra entre colaboradores y proveedores de las empresas formales.