Keiko Fujimori se pronunció sobre las declaraciones de Roberto Sánchez, quien señaló que no reconocería un eventual triunfo de la lideresa de Fuerza Popular.

Durante una conferencia de prensa, Fujimori manifestó que comprende cómo puede sentirse el candidato de Juntos por el Perú, pues ella estuvo en su lugar en tres ocasiones.

“Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados. Yo no le voy a contestar”, manifestó.

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Keiko Fujimori sobre postura de Roberto Sánchez: "Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados. Yo no le voy a contestar"



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En cuanto a las denucias por presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial, la lideresa de Fuerza Popular indicó que solo buscan “meter cizaña”.

“Hemos escuchado denuncias que no tienen pruebas, seguir sembrando dudas, meter cizaña. yo no le voy a contestar al señor contrincante”, manifestó.

“Pero lo que sí queremos es mostrar las pruebas y los resultados del trabajo voluntario de más de 90.000 personeros”, añadió.

Fujimori también se refirió al avance del proceso electoral y destacó la importancia de la etapa de revisión de actas y audiencias públicas realizadas por los organismos electorales.

“Ha sido largo, pero creo que también ha sido importante para todos los ciudadanos que a través de la página de la ONPE han podido hacer seguimiento y a través de las audiencias públicas de los jurados especiales, pues hemos podido ir eh visibilizando como se hacen el reconteo de algunas mesas”, enfatizó.

“Frente a estos resultados, lo primero que quiero es agradecer, agradecer al pueblo peruano, agradecer a nuestro partido y agradecer sobre todo al rol de los personeros. Y hoy brindar mi agradecimiento público a Lucho Dyer, jefe del comando de personeros de nuestro partido”, indicó.

En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular señaló que, de llegar al gobierno, buscará recuperar la confianza de los sectores que no respaldaron su candidatura. Asimismo, anunció que la conformación de su eventual gabinete sería amplia y plural.

“La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia”, indicó.

Roberto Sánchez sobre reconocer victoria de Keiko Fujimori: “Nosotros evaluaremos”

Ante el cierre de la actualización de los resultados oficiales que definirán al próximo presidente de la República, Roberto Sánchez señaló que evaluará si reconoce un eventual triunfo de Keiko Fujimori.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú afirmó que si el Jurado Electoral Especial declara improcedente su pedido de nulidad, recurrirá al pleno. Asimismo, ante un eventual nuevo rechazo, evitó confirmar si reconocerá el triunfo de Fujimori, aunque indicó que dicha decisión será evaluada.

“Nosotros hemos presentado esta nulidad, si el Jurado Electoral Especial dice que no procede vamos a apelar e iremos al pleno, el pleno es el que tendrá que decidir (...) nosotros tenemos nuestras razones y magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave”, declaró Sánchez para Exitosa.

Según los datos publicados en la página web de la ONPE, la culminación de los resultados de la segunda vuelta sería difundida próximamente. En ese contexto, Roberto Sánchez fue consultado sobre si, en caso sus apelaciones fueran rechazadas y la ganadora de la contienda fuera Keiko Fujimori, reconocería el resultado, ante lo cual señaló que acudirá al pleno para una decisión final.

“Nosotros evaluaremos porque estamos en nuestro derecho y yo no puedo actuar en base a mi individualidad (...) yo estoy invocando a que tengamos transparencia total, que actuemos en base al derecho, nosotros creemos que actuar al margen de la ley es una ilegalidad”, agregó.

Al ser consultado de manera directa, el candidato indicó que esperará la respuesta de los organismos electorales respecto a sus pedidos vinculados al proceso electoral, el cual está próximo a concluir.

“Nosotros creemos que tenemos la razón y aguardaremos que resuelvan en ese momento, yo digo que el sistema de justicia resuelva como tiene que resolver, es el jurado la última instancia en decisión de estos asuntos, nosotros hemos presentado una acción en vez de estar evitando y no pronunciarse en el tema de fondo por transparencia debieran decirnos la verdad”, sostuvo el candidato de JPP.