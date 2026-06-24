Keiko Fujimori afirmó que, en un eventual gobierno, buscará recuperar la confianza de los sectores que no apoyaron su candidatura y adelantó que su gabinete tendría una conformación amplia y plural.

“La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia”, declaró en una conferencia de prensa.

La lideresa de Fuerza Popular reconoció que el resultado electoral evidencia una marcada polarización política y social en el país, por lo que consideró necesario impulsar un proceso de reconciliación nacional.

“Somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades”, sostuvo.

Fujimori se refirió a las declaraciones de su contendor, Roberto Sánchez, quien señaló que no reconocería un eventual resultado electoral adverso, y evitó confrontarlo directamente, aunque subrayó la necesidad de respetar la institucionalidad democrática.

“Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades. Y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales”, expresó.

Además, hizo un llamado a que los organismos electorales concluyan cuanto antes el proceso de proclamación de resultados, en un contexto de los desafíos que enfrenta el país.

“Creo que estamos un poco tarde, por eso es fundamental que en los próximos días podamos contar ya con la proclamación de parte de los entes electorales”, manifestó.

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Consultada sobre una reciente norma aprobada por el Congreso referida al juzgamiento de policías y militares en el fuero militar, Fujimori indicó que aún no cuenta con todos los detalles de la iniciativa, aunque remarcó la importancia de fortalecer a las fuerzas del orden en la lucha contra la criminalidad.

“Lo importante es que nuestro país necesita recuperar el orden. Una parte fundamental para devolverle la paz y la tranquilidad a los peruanos es darle un respaldo fuerte a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas”, señaló.

En ese sentido, reiteró que una comisión especializada revisará las denominadas leyes “procrimen” para evaluar eventuales modificaciones. “Como lo anuncié durante la segunda vuelta, nosotros vamos a plantear una comisión de alto nivel con especialistas expertos en temas legales que se encarguen de hacer una revisión de estas leyes”, enfatizó.