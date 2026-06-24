El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó este miércoles el hábeas corpus que busca impedir la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República. Según el programa periodístico Ocurre Ahora, el recurso presentado por allegados de Antauro Humala, plantea dudas sobre la nacionalidad de la lideresa de Fuerza Popular y solicita suspender cualquier acto de proclamación de resultados hasta que el Poder Judicial evalúe sus argumentos.

La acción constitucional fue difundida en los últimos días y sostiene que existirían interrogantes sobre una presunta doble nacionalidad de la candidata presidencial debido a los registros familiares japoneses conocidos como koseki. El documento también involucra al Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, el Reniec y la Cancillería.

Desde el Parlamento, Rospigliosi consideró que la iniciativa carece de sustento y forma parte de una estrategia orientada a cuestionar el resultado electoral.

“Eso es racismo de parte de esta gente y además es una cosa ridícula, ¿no? No tiene ningún sentido, pero simplemente están tratando de crear un ambiente con toda esta serie de medidas pseudojurídicas para preparar las condiciones y generar hechos de violencia a partir del 28 de julio”, señaló ante la prensa.

Posibles consensos con otras agrupaciones políticas

Consultado sobre los pedidos para que Keiko Fujimori conforme un gabinete de ancha base en caso de asumir la Presidencia, Rospigliosi evitó adelantar posiciones sobre las decisiones que podría adoptar la lideresa de Fuerza Popular.

El parlamentario insistió en que primero debe concluir el proceso electoral y oficializarse los resultados antes de abordar temas relacionados con la conformación de un eventual Ejecutivo.

“Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones dé el resultado final. Esperemos que sea muy pronto, en los próximos días, pero ya la señora Fujimori verá lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Yo no voy a pronunciarme”, manifestó.

El legislador también se refirió a la posibilidad de alcanzar consensos con otras agrupaciones políticas en un eventual gobierno de Fuerza Popular. En ese marco, expresó su expectativa de que los partidos prioricen la estabilidad y los principales problemas que afectan al país.

En otro momento, cuestionó las posiciones que desconocen el resultado electoral y consideró que el escenario actual exige acuerdos para enfrentar retos como la inseguridad ciudadana, la situación económica y los efectos de un eventual fenómeno de El Niño.

“Yo espero que sí, yo espero que todos los partidos o que la mayoría de ellos no caigan en este juego al que nos están tratando de llevar. El Perú tiene a las puertas ya un fenómeno de El Niño, tiene un problema muy serio de delincuencia y tiene muchos problemas que todos los peruanos quieren resolver, tanto los que han votado por el candidato Sánchez como los que han votado por la candidata Fujimori”, indicó.

Asimismo, sostuvo que el país necesita un clima de estabilidad para afrontar los desafíos pendientes y evitar nuevos episodios de confrontación política.

¿Cuándo culmina la legislatura?

Respecto a la posibilidad de ampliar la actual legislatura, Rospigliosi señaló que, hasta el momento, la programación establece que concluya este miércoles. No obstante, precisó que existen iniciativas legislativas que podrían seguir siendo evaluadas por la Comisión Permanente.

“La legislatura está convocada hasta el día de hoy y debería terminar el día de hoy. Pero además tenemos la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente también se pueden aprobar proyectos”, señaló.

Aunque evitó confirmar una extensión del periodo legislativo, indicó que la situación aún podría ser evaluada.

“No descarto nada, pero hasta ahora lo que tenemos en este instante es que hoy día termina la legislatura”, sostuvo.