El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, se refirió a los cuestionamientos del candidato presidencial Roberto Sánchez sobre el proceso electoral y subrayó que toda acusación por presuntas irregularidades debe estar respaldada con pruebas objetivas.

En declaraiones a la prensa, Domínguez evitó referirse de manera directa al anuncio de Sánchez de no reconocer un eventual triunfo de Keiko Fujimori, al señalar que se trata de un tema que podría llegar al Tribunal Constitucional en el marco de un proceso constitucional.

“Es un tema importante, delicado, pero no podríamos adelantar opinión porque seguramente va a llegar, vía algún proceso de amparo, al Tribunal Constitucional”, expresó.

No obstante, remarcó que en un sistema democrático toda denuncia debe contar con el respaldo de medios probatorios suficientes.

“Cuando se acusa de alguna situación irregular, siempre es necesario los medios probatorios. Una prueba idónea es la que debe respaldar cualquier opinión”, refirió.

El titular del TC también recordó que, más allá de las discrepancias políticas, los actores democráticos deben respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

“Todo ciudadano, todo demócrata, finalmente debe respetar las decisiones del poder ciudadano”, aseguró.

Lee aquí: Aprueban en primera votación incorporar el delito de lesa humanidad en el Código Penal

Consultado sobre las afirmaciones del exmagistrado Óscar Urviola, quien advirtió una eventual inhabilitación política para Sánchez, Domínguez señaló que ello dependería a la verificación de una posible infracción constitucional.

“Si es que cometiera una infracción constitucional, el Congreso, dentro de sus atribuciones y facultades, puede iniciar algún procedimiento parlamentario para su inhabilitación”, señaló.

Sin embargo, recordó que este tipo de sanciones políticas también pueden ser revisadas posteriormente por el propio Tribunal Constitucional.