La población de la región La Libertad vive en constante zozobra por el accionar de las organizaciones criminales que asaltan, asesinan, y extorsionan. La comunidad espera que se le defienda de la delincuencia y que se le brinde la tan añorada seguridad.

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Ese difícil reto de combatir la ola criminal la ha asumido desde el último miércoles el general PNP Eric Ángeles Puente, quien reemplaza a su homólogo Ricardo Espinoza Cuesta en la jefatura de la Región Policial de La Libertad.

COMPROMISO

En su primer discurso ofrecido durante su presentación, el alto mando se comprometió a garantizar una atención digna a todo ciudadano que acuda a cualquier instalación policial en busca de auxilio, protección o justicia.

“Sea o no competente toda unidad policial: comisaría, Departamento de Investigación Criminal o grupo especializado, está obligada a atender a la ciudadanía, orientarla o encaminarla al área correspondiente, si fuese el caso, para realizar la denuncia. Estos lineamientos de comando son los que ha establecido nuestro comandante general (Fredy López Mendoza) y que yo me permito trasladar y renovar en cada uno de los policías”, manifestó el nuevo jefe de la Policía en La Libertad.

Ángeles Puente venía desempeñándose como jefe de la Dirección de Investigación de Cibercrimen (Dirincib) en Lima. Este cambio forma parte de la reasignación de 23 altos mandos de la PNP por “necesidad del servicio”.

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UN ALIADO

Mario Reyna Rodríguez, alcalde en licencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), se dirigió al general PNP Eric Ángeles Puente y le dijo que vea en él a un “aliado” para exigir al Ejecutivo se complete los 3,000 efectivos faltantes en esta región, se rehabiliten y reconstruyan las comisarías que “se están cayendo” y se siga dotando de equipamiento adecuado al personal.

“Pero también seremos los primeros en vigilar que el servicio policial funcione bien, que metan presos a los malos policías que negocian con el uniforme y con bandas criminales, así como se feliciten a los efectivos honestos que quieren a su institución y aman a la patria”, enfatizó el burgomaestre.

Por su parte, Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, comentó que el cambio obedece a una condición estratégica de seguridad y con esa base ejercerá su labor de fiscalización.

“Nosotros siempre vamos a pedir resultados, disminución de la criminalidad, que se combata la extorsión y que no maten a los liberteños, No vamos a tolerar las muertes, queremos que la Policía Nacional nos defienda y que haga uso de sus armas de manera legal y en defensa de la población”, acotó.

Gerardo Reyes Torres, teniente alcalde del territorio vecinal Mampuesto, también se pronunció sobre los cambios en la Policía Nacional y sostuvo que el poblador de a pie ya ha perdido la confianza y que el general PNP Eric Ángeles tendrá que hacer algo “extraordinario” para que la comunidad vuelve a creer en su institución.

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