En coordinación con el personal del Hospital San Juan de Dios de Pisco, el equipo de Control Vectorial continúa desarrollando acciones de prevención contra el dengue en el Sector 4 – Santa Rosa, distrito de San Clemente, mediante jornadas de control larvario destinadas a identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad.

Por la prevención

Durante las intervenciones, el personal de salud verifica los recipientes que puedan acumular agua y generar condiciones para la reproducción del mosquito. Las autoridades sanitarias exhortaron a las familias del sector a brindar las facilidades necesarias para el ingreso de los trabajadores de salud y colaborar con las labores preventivas dentro de sus viviendas.

Asimismo, se recordó a la población la importancia de mantener limpios y correctamente tapados los recipientes donde almacenan agua, como una de las principales medidas para evitar la proliferación del vector. La campaña busca reducir los riesgos de transmisión del dengue bajo el principio: “Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue”.

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