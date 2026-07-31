Con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión del dengue, el Centro de Salud San Isidro, en coordinación con el Hospital San José de Chincha, intensificó las acciones de control larvario en los diferentes sectores de su jurisdicción.

Prevención de enfermedad

Las jornadas contemplaron visitas domiciliarias a cargo del personal de salud, que realizará inspecciones para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Durante las intervenciones, los equipos también brindaron recomendaciones a las familias sobre el correcto almacenamiento del agua y otras medidas preventivas destinadas a evitar la reproducción del vector en los hogares.

Entre las principales acciones se encuentra la revisión de recipientes donde se almacena agua, con el propósito de detectar la presencia de larvas y orientar a los vecinos sobre las prácticas adecuadas para mantener estos depósitos libres del mosquito.

Las autoridades sanitarias resaltaron que la colaboración de la población es fundamental para el éxito de estas campañas, por lo que exhortaron a los vecinos a permitir el ingreso del personal de salud, debidamente identificado, durante las inspecciones.

El control larvario forma parte de las estrategias permanentes implementadas por el sector Salud para disminuir la presencia del vector y prevenir la aparición de nuevos casos de dengue en la provincia de Chincha.

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