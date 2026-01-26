En el centro poblado Topará, jurisdicción del distrito de Grocio Prado, se realizó visita casa por casa como medida de prevención y control del dengue. La labor a cargo del personal de Salud también estuvo orientada a la búsqueda de las personas con sintomatología como fiebre, y se brindó información a los moradores para el cuidado de los envases utilizados para almacenar agua a fin de evitar la reproducción del mosquito vector.

Casa por casa

Las familias de la zona al no contar con servicios de agua potable deben de utilizar baldes, tinas, cilindros y otros envases para recolectar el líquido elemento. Este factor podría ser aprovechado por el insecto para la colocación de sus huevecillos. Para evitar esta situación se invocó la participación de la ciudadanía en el sentido de escobillar los recipientes antes de su uso y taparlos adecuadamente.

Las brigadas integradas por personal de Epidemiología, Salud Ambiental y Promoción de la Salud del hospital San José de Chincha y del puesto de salud de Topará en el recorrido no solo realizaron el control larvario, también enfocaron el trabajo en buscar a pacientes febriles y brindar sesiones educativas y demostrativas para prevenir el dengue, que es una enfermedad mortal que se incrementa con la llegada del verano.

