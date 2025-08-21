La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica viene ejecutando una serie de acciones en el marco de la campaña “Cole seguro, sin dengue y sin zancudos”, con el objetivo de prevenir posibles brotes de dengue en los centros educativos de toda la región.

Jornadas de sensibilización

Las labores de prevención se desarrollan desde el inicio del año escolar y forman parte de una estrategia articulada entre la Diresa, la Dirección Regional de Educación (DRE), directivos escolares, docentes, padres de familia y estudiantes.

La campaña incluye jornadas de sensibilización y capacitación sobre la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. A través del área de Promoción de la Salud (PROMSA), también se están realizando acciones de control vectorial en los entornos escolares, supervisión técnica y monitoreo para garantizar el cumplimiento de protocolos sanitarios.

Los equipos técnicos visitan instituciones educativas de las distintas provincias de la región para verificar condiciones adecuadas de almacenamiento de agua, eliminación de recipientes expuestos y otras prácticas que podrían facilitar la reproducción del zancudo.

Aunque no se ha reportado una situación crítica en las escuelas hasta el momento, autoridades sanitarias advierten que el riesgo sigue latente, especialmente en zonas donde las lluvias o el acceso limitado al agua potable obligan al almacenamiento en condiciones inadecuadas.

