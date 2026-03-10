Con el objetivo de prevenir la propagación del dengue en la provincia de Nasca, el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, a través de la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y Zoonosis, continúa desarrollando actividades de prevención dirigidas a proteger la salud de la población.

Casa por casa

Como parte de estas acciones, las brigadas de salud realizan vigilancia entomológica casa por casa y control larvario, inspeccionando recipientes y depósitos de agua donde podrían encontrarse larvas u huevos del mosquito transmisor del dengue, Aedes aegypti. Estas medidas buscan reducir la proliferación del insecto y minimizar el riesgo de brotes en la comunidad.

El personal de salud, debidamente identificado, solicita la colaboración de los vecinos para permitir el acceso a sus viviendas y facilitar la inspección de posibles criaderos de mosquitos. Estas intervenciones incluyen el vaciado y limpieza de contenedores, así como la orientación sobre medidas preventivas que cada hogar puede adoptar para evitar la reproducción del vector.

Del mismo modo, la Red de Salud Ica inició una jornada de control larvario en el distrito de La Tinguiña con el objetivo de combatir al zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, y prevenir posibles contagios en la población.

A través de la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas, brigadas de salud realizaron visitas casa por casa para inspeccionar depósitos de agua, aplicar larvicida en recipientes que no se encontraban tapados y eliminar posibles criaderos del vector.

De manera paralela, el equipo de Promoción de la Salud, con apoyo de los Agentes Comunitarios de Salud, desarrolló acciones educativas dirigidas a los vecinos, promoviendo prácticas como el lavado, escobillado y tapado de recipientes donde se almacena agua, así como la eliminación de objetos que puedan acumular líquido. Las intervenciones se realizaron en los sectores de la avenida Finlandia, Villa Club, Santa Rosa de Lima, Las Américas y José Carlos Mariátegui.

