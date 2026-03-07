La Dirección Regional de Salud Ica, en coordinación con la Red de Salud, desarrolló una jornada de capacitación dirigida al nuevo personal que estará a cargo del trabajo de campo para el control larvario, como parte de la estrategia sanitaria enfocada en metaxénicas y zoonosis.

Por la prevención

Durante la capacitación, el equipo técnico brindó inducción y fortaleció las competencias del personal encargado de las visitas casa por casa, donde se identifican y eliminan posibles criaderos del zancudo Aedes aegypti, principal vector de enfermedades como el dengue.

Estas acciones permitirán optimizar las intervenciones en diversas zonas de la provincia, reforzando la lucha contra el dengue y contribuyendo a la protección de la salud de la población. Autoridades de salud instan a la comunidad a participar activamente en la eliminación de criaderos dentro de sus hogares, recordando que prevenir la proliferación del zancudo es responsabilidad de todos.

La capacitación es parte de un plan continuo para fortalecer las capacidades del personal sanitario y asegurar que las medidas de control larvario sean efectivas y sostenibles en el tiempo.

