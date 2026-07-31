Este jueves, Autodema comunicó a los representantes de los seis municipios distritales involucrados en la desafectación de terrenos a su favor que solo se transferirán 12 mil 801 de las 39 mil 579 hectáreas que fueron comprometidas en mayo de este año.

Esta información se dio a conocer durante una reunión sostenida en las instalaciones de Autodema, generando la molestia e indignación de los alcaldes de Uraca-Corire, Santa Isabel de Siguas, el primer regidor de San Juan de Siguas y de un representante de la comuna distrital de Lluta, quienes formaron parte de esta cita y estuvieron acompañados por la consejera regional por Castilla, Natividad Taco.

situación. La legisladora regional informó que durante esta reunión los funcionarios de Autodema indicaron que esta reducción obedecía a un análisis más estricto de algunas leyes en el tema de zonas vulnerables, incluso en el Plan de Acondicionamiento Territorial presentado por la Municipalidad Provincial de Arequipa debido a la existencia de estas zonas de riesgo, además de que se les indicó que esto evitará una superposición de terrenos a futuro.

Natividad Taco precisó que uno de los distritos más afectados por esta reducción de la desafectación es Quilca, que pasará de un área identificada de 2 mil 411 a 394 hectáreas, junto a este, el distrito de Lluta pasará de 5 mil 500 a mil 700 hectáreas. En el caso de todo el valle de Siguas, este pasará de un área comprometida de 9 mil 128 a 2 mil 562 hectáreas.

Por su parte, el primer regidor de San Juan de Siguas, Rafael Díaz, se mostró mortificado con esta decisión: “Nos indigna por el hecho de que aquí hay profesionales, entiendo, profesionales que tienen que realizar un trabajo técnico tal cual debe hacerse, pero lamentablemente ha pasado el tiempo y hoy nos salen con otros”, expresó.

La consejera regional por Castilla añadió que, de momento, el trámite de las 12 mil 801 hectáreas deberá continuar su curso ante el Gobierno Regional de Arequipa.