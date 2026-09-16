Nueve años después de las lluvias intensas que inundaron Trujillo durante El Niño costero de 2017, la capital liberteña continúa expuesta a nuevos aniegos. La municipalidad provincial tiene identificados 57 puntos críticos solo en el distrito de Trujillo, mientras que las obras físicas del proyecto de drenaje pluvial urbano todavía no empiezan.

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“Es lamentable que todavía no hayamos aprendido la lección y que, pese al paso del tiempo, una ciudad como la nuestra aún no cuente con un proyecto de suma importancia para evitar que el agua de lluvias se empoce y ponga en peligro a la misma población”, expresó el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García, especialista en impacto ambiental.

En pleno desarrollo de un nuevo fenómeno El Niño, la realidad es más dura y preocupante de lo que realmente parece, pues de los 57 puntos críticos, 22 (38.6%) son de riesgo alto, 28 (49.12%) de riesgo moderado y únicamente 7 (12.28%) de riesgo bajo. ¿Esto qué significa? Que casi la mitad de los puntos evaluados podría también demandar atención urgente si las lluvias superan los promedios históricos en los próximos meses.

Mapa

Correo tuvo acceso a esta larga lista de puntos de aniego que representan un peligro para la seguridad, la salud de la población y la infraestructura urbana en Trujillo distrito.

Una de las zonas más críticas se ubica en la avenida Jesús de Nazareth, frente a la sede central del Ministerio Público y a un costado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Cuando llueve de forma intensa, aquí el agua cubre por completo la pista y no solamente afecta el tránsito vehicular, sino también el acceso de estudiantes y trabajadores, además de colapsar las redes de alcantarillado.

Otro punto crítico es la avenida Olímpica, ubicada a alrededor del Estadio Mansiche, el principal escenario deportivo de toda la región. Cada vez que llueve, grandes cantidades de agua suelen empozarse, principalmente a espaldas de la tribuna sur del recinto y a un costado del parque Yonel Arroyo.

Según el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Richard Asmad Benites, aquí se acumulan unos 8 metros cúbicos de agua; es decir, 8 mil litros del líquido, la cantidad suficiente para paralizar el tránsito vehicular en una de las vías de mayor circulación de la ciudad y poner en riesgo la salud de la población debido a la proliferación de mosquitos como el Aedes aegypti, portador también del dengue. En toda la capital liberteña, este virus ha dejado más de 3,600 contagios en lo que va del año.

Lamentablemente, el Centro Histórico de Trujillo tampoco es ajeno a esta cruda realidad. Aunque su calificación es de riesgo moderado, en la intersección de los jirones Gamarra y Pizarro, a una cuadra de la plaza de armas, se acumula agua de lluvia y los grandes charcos impactan también contra los negocios que funcionan en la zona. “El problema de no trabajar estos temas con una visión de fondo es que el aparato productivo en general se detiene, ya sea en la producción de bienes como en la generación de servicios”, comentó el director de Indeci La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes.

El funcionario explicó que si bien la superficie en la costa es generalmente plana, también tiene hondonadas que pueden llamarse “puntos ciegos” o “cuencas ciegas”. Durante fenómenos como El Niño, estos forman lagunas urbanas que, muchas veces, terminan convirtiéndose en focos de infección por el colapso del desagüe.

“Antes un evento como El Niño podía ocurrir cada 15 o 20 años. El problema ahora es que ocurre dejando dos o un poco más de años y Trujillo debe adecuarse a esta nueva realidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que plantearse seriamente la construcción de este proyecto de drenaje pluvial. Hay que invertir. Si no es así, todos los años vamos a seguir hablando del mismo tema", agregó el jefe de Indeci en esta región.

Escenario

Tras las fuertes lluvias de marzo de 2017 —que dejaron más de 300 mil personas afectadas solo en la provincia de Trujillo, según Indeci—, las autoridades locales, regionales y nacionales pusieron también en agenda la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial urbano para evitar que parte de la capital liberteña sufra nuevas inundaciones.

Casi una década después, sin embargo, todo sigue en papeles y no hay obras físicas. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), encargada de impulsar el proyecto, este empezó a diseñarse en enero de 2023, pero se estima que recién culminará durante la primera semana de noviembre de este año.

“Tiene un avance de 99.5%”, informó la entidad estatal días atrás.

“El año 2023 se dijo que la empresa [Lombardi Ingeniería Perú S.A.] tenía 12 meses para terminar los estudios básicos y evaluaciones, y para el expediente técnico seis meses más. En total el proyecto era de 18 meses (julio de 2024) para [luego] empezar la licitación y su posterior ejecución, pero el tiempo sigue pasando”, cuestionó la municipalidad de Trujillo en enero de este año. El proyecto de drenaje pluvial está dividido en seis paquetes “de drenaje independiente” y uno de “obras de cabecera” en la parte alta de la ciudad.

Su ejecución contempla la construcción de 11 diques de retención de sedimentos, colectores y subcolectores pluviales, obras de captación de grandes y bajos caudales, así como estructuras de descarga al mar y al río Moche, entre otros trabajos. El objetivo es captar, conducir y descargar la escorrentía pluvial de manera controlada.

El proyecto beneficiará a más de 400 mil habitantes de los distritos de Alto Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera, todos afectados durante El Niño costero de 2017 y los más recientes eventos climáticos registrados en esta parte del país.

Todavía en fase de diseño, está claro entonces que de llover como ocurrió en El Niño costero de 2017 o durante el ciclón Yaku de marzo de 2023 (27 litros por metro cuadrado), La Esperanza y otros municipios también volverían a quedar bajo el agua. “En nuestro distrito tenemos 13 puntos críticos de aniego, pero eso no quita que haya más porque nuestra geografía es bastante inclinada, sobre todo en la parte alta”, señaló el alcalde encargado Lino Lozano Trujillo.

Según la ANIN, de todos los paquetes que contempla la obra, el diseño del conjunto número 8 se culminó el año pasado y se estima que su plazo de ejecución será de aproximadamente 10 meses, con una inversión de S/ 72 millones. Pese a su enorme importancia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no transfiere ni un sol para dar el siguiente paso que permita avanzar los trabajos.

“Yo resido 40 años en Trujillo. No hablemos de los últimos dos o nueve años, sino de toda la historia. De verdad, lamento mucho el poco corazón o la falta de interés de nuestras autoridades. Para no ser mezquino, a todas les cae un poquito. Es hora de acabar con las justificaciones y que nos escuchen, pues se ha hecho un acto risible decir ‘para el otro año será’”, lamentó el burgomaestre esperancino.

Respuesta

Frente a este escenario, la municipalidad de Trujillo ha previsto la instalación de unas 46 buzonetas en sus territorios vecinales con el objetivo de contar con el mismo número de puntos de captación de aguas pluviales.

“No son una solución. Tampoco están conectadas al desagüe ni a una troncal, pero sí nos permitirán succionar el agua en los puntos críticos, cargarla en tanquetas de mil litros e irla a arrojar en los canales abiertos o el río Moche. Es la solución temporal que nosotros estamos planteando”, indicó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Richard Asmad.

¿Estamos entonces preparados para afrontar un nuevo fenómeno El Niño? Asmad admite que las magnitudes de las lluvias pondrán a prueba la capacidad de respuesta.

“Si todavía no se termina el diseño del proyecto de drenaje pluvial, lo más seguro es que su ejecución demore unos dos años. En otras palabras, seguimos expuestos a inundarnos”, sentenció por su parte Carlos Bocanegra.